Ускорение инфляции в Удмуртии, спасение попавшей под лавину девочки в Заполярье и продление карантина в Германии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем вторник с ароматного кофе и подборки новостей с разных уголков света.

Рост инфляции

Уровень инфляции в Удмуртии превысил общероссийский. Об этом сообщает Отделение Банка России по Удмуртской Республике.

В феврале 2021 года инфляция ускорилась с 5,3% (на январь 2021 года) до 5,9%. При этом общероссийское значение равняется 5,7%.

Ускорение роста цен связано с общефедеральными факторами – расширением потребительского спроса и имеющимся давлением со стороны затрат производителей непродовольственных товаров.

Спасение ребёнка

Туристическая группа, 22 марта прибывшая из Петербурга, попала под обрушение снежного карниза в районе поселка Имандра в Заполярье. Школьница оказалась под завалами снега и была объявлена погибшей. Об этом сообщают «Известия».

Когда спасатели добрались до группы туристов, они выяснили, что девочка ещё подает признаки жизни. Сейчас решается вопрос об эвакуации путешественников вертолётом или снегоходами.

Пострадавшая девочка пока находится на горе с тремя инструкторами. Условия не позволяют поставить там палатку и развести костёр. Дети из её группы, которые спустились к лагерю, отдали часть своей одежды пострадавшей.



URD: пресс-служба СУ СК по Мурманской сообщила, что прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки.

Продление карантина

Власти Германии договорились продлить режим карантина, который был введен из-за коронавируса, до 18 апреля. Об этом пишет «Газета.ru».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что послаблений на католическую Пасху, которая отмечается с 1 по 5 апреля, в стране не будет.

«В этот период будет действовать «принцип сокращения контактов, будут выходные», — отметила Меркель.

3000-летняя маска

На археологических раскопках в китайской провинции Сычуань были обнаружили фрагменты древней золотой маски. Она весит около 280 граммов и на 84% состоит из драгоценного металла. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Это один из пяти сотен артефактов, найденных на месте исторического поселения Саньсиндуй. Археологи считают, что предметы помогут изучить культуру династии Шу, правящей за 316 лет до нашей эры.

В дополнение к золотой маске археологи обнаружили золотую фольгу, артефакты из слоновой кости и нефрита, заколоченный деревянный ящик и бронзовый сосуд с рисунком в форме совы.