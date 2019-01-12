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Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
Дарья Саушина
12:34, 12 января, 2019
Дарья Саушина
2231
0
#медицина\n#здоровье\n#онкология
Фото: roche.com
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По мнению медиков, при обнаружении признаков необходимо обратиться в больницу.

Лондон. Великобритания. Врачи из онкоцентра Макмиллан в Лондоне сформулировали главные симптомы рака. Как сообщает Лайф со ссылкой на издание Express, при обнаружении этих признаков необходимо обратиться за медицинской консультацией.

По данным онкологов, долго не заживающая рана, тяжёлый хриплый кашель, изменение цвета или размера родинки, а также сложности при глотании могут являться признаками развития онкологического заболевания.

Также если человек почувствовал изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, или нашёл у себя неизвестное утолщение, комок или кровотечение, ему надо провести обследование организма.

Врачи напомнили, что в лечении рака крайне важна своевременная диагностика, помогающая вылечить болезнь на ранних стадиях или предотвратить её развитие.

12:34, 12 января, 2019
Дарья Саушина
2231
0
#медицина\n#здоровье\n#онкология

 

 

 


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