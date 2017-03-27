Министерство образования Украины хочет убрать из школьной программы Толстого и Достоевского

Вместо русских классиков дети будут читать Харпер Ли, Диану Джонс и Рэя Бредбери.

Украина. Министерство образования Украины опубликовало вторую редакцию изменений для школьных программ для 5-9 классов. Оно убрало из курса мировой литературы произведения Федора Достоевского и Льва Толстого, сообщают «Известия».

Русских классиков ведомство планирует заменить современными писателями. Украинские школьники будут изучать «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери, «Бродячий замок Хоула» Дианы Джонс и «Убить пересмешника» Харпер Ли.

Предлагаемые нововведения вызвали неоднозначную реакцию со стороны родителей и учителей. Одни остались довольны, другие считают, что «поверхностные произведения» испортят литературный вкус. Преподаватель зарубежной литературы Светлана Демиденко полагает, что «… через несколько лет мы воспитаем аудиторию читателей бульварных романов».

Общественное обсуждение продолжится до начала апреля. Финальные версии изменений станут известны в мае.