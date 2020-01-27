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В одни руки: Билли Айлиш вручили 5 премий «Грэмми»

12:35, 27 января, 2020
Евгений Кандаков
В одни руки: Билли Айлиш вручили 5 премий «Грэмми»
12:35, 27 января, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#музыканты\n#рекорд\n#знаменитости\n#вручение премии\n#Гремми
Фото: wikipedia.org
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Восходящую звезду отметили, в частности, за песню года и альбом года.

Лос-Анджелес. США. Вручение премий «Грэмми» за 2019 год стало настоящим триумфом молодой американской певицы Билли Айлиш. Девушку отметили сразу в 5 номинациях, сообщает «Интерфакс».

18-летней Айлиш удалось собрать так называемую «большую четверку» - за песню года и запись года ("Bad guy"), альбом года и лучший поп-альбом ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"). Кроме того, учитывая возраст дебютантки, жюри не могло не дать ей премию лучшего начинающего артиста.

Ранее такого успеха смог добиться только Кристофер Кросс в 1981 году.

Также Айлиш удостоилась неформального звания самого молодого лауреата «Грэмми» в истории, побив рекорд, который в 2010 году установила 20-летняя на тот момент Тейлор Свифт.

Свою крупицу от триумфа родственницы отщипнул старший брат Айлиш - Финнеас О’Коннелл. За работу над альбомом сестры его объявили продюсером года.

Из других исполнителей премии «Грэмми» собрали Lizzo с композицией "Truth Hurts" (лучший сольный поп-исполнитель), Гэри Кларк-младший (лучшая рок-композиция "This Land", лучший блюзовый альбом), 21 Savage и J. Cole (лучшая рэп-композиция "A Lot"). Лучшим видео жюри признало клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню "Old Town Road", а лучшим саундтреком – композицию "I'll newer live again", написанную для фильма «Звезда родилась». В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» отметили Мишель Обаму за ее мемуары, изданные аудиокнигой.

Добавим, 62-я церемония вручения премий «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе 26 января.

12:35, 27 января, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#музыканты\n#рекорд\n#знаменитости\n#вручение премии\n#Гремми

 

 

 


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