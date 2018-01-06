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      Актер и певец Адриано Челентано празднует 80-летие

      10:04, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      10:04, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      212
      0
      #юбилей\n#певцы\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: data.com
      212
      0

      Свой юбилей он отметит в кругу семьи.

      Италия. Знаменитый итальянский певец, актер и музыкант Адриано Челентано отмечает сегодня свой 80-й день рождения. Широко праздновать юбилей он не планирует - в последние годы музыкант редко появляется на публике, пишут "Известия".

      В последний раз он выступил на одном из ток-шоу в 2015 году. В 2012 году после долгого перерыва он принял участие в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, после чего дал большой сольный концерт в «Арена ди Верона». До этого он не выходил на сцену с живыми выступлениями 18 лет.

      Не так давно Челентано отметил также 60-летие с момента своего первого выступления. Это произошло 18 мая 1957 года на сцене Ледового дворца его родного Милана, где он принял участие в Первом итальянском фестивале рок-н-ролла. Со своей первой группой Rock Boys 19-летний Челентано победил в том конкурсе, открывшем ему дорогу на другие площадки, включая Сан-Ремо.

      10:04, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      212
      0
      #юбилей\n#певцы\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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