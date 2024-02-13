Актёр театра и кино Андрей Гайдулян удивился уюту и комфорту Глазова

Глазов. Удмуртия. Российского актёра театра и кино Андрея Гайдуляна поразили гостиница и вокзал Глазова. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Инстаграм»*.

11 февраля актер выступил со спектаклем в Ижевске. 12 февраля труппа на пути в Киров оказалась проездом в Глазове.

Андрей Гайдулян рассказал, что его поселили в «удивительно хорошую гостиницу». Актёр был ошеломлён, что в таком небольшом городе есть четырехзвездочная гостиница.

А также он впечатлился вокзалом, где ждал поезд.

«Вот сейчас мы сидим на вокзале и я окончательно удивился, потому что это просто какой-то потрясающий, комфортный, уютный, современный вокзал. Что происходит в Глазове, почему так хорошо? В общем спасибо, Глазов, за этот короткий прием и за уют», — заявил Андрей Гайдулян.

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