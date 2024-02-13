Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

Актёр театра и кино Андрей Гайдулян удивился уюту и комфорту Глазова

17:54, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Актёр театра и кино Андрей Гайдулян удивился уюту и комфорту Глазова
17:54, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#актеры\n#отзывы\n#комфорт
Фото: скриншот видео Андрея Гайдуляна
134
0

Его поразила местная гостиница и вокзал.

Глазов. Удмуртия. Российского актёра театра и кино Андрея Гайдуляна поразили гостиница и вокзал Глазова. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Инстаграм»*.

11 февраля актер выступил со спектаклем в Ижевске. 12 февраля труппа на пути в Киров оказалась проездом в Глазове. 

Андрей Гайдулян рассказал, что его поселили в «удивительно хорошую гостиницу». Актёр был ошеломлён, что в таком небольшом городе есть четырехзвездочная гостиница. 

А также он впечатлился вокзалом, где ждал поезд. 

«Вот сейчас мы сидим на вокзале и я окончательно удивился, потому что это просто какой-то потрясающий, комфортный, уютный, современный вокзал. Что происходит в Глазове, почему так хорошо? В общем спасибо, Глазов, за этот короткий прием и за уют», — заявил Андрей Гайдулян.

*«Инстаграм» — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. 

17:54, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#актеры\n#отзывы\n#комфорт