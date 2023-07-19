Французскую актрису Изабель Аджани будут судить за уклонение от налогов

Париж. Франция. В отмывании денег с целью ухода от налогообложения заподозрили известную французскую актрису Изабель Аджани. В скором времени она предстанет перед судом в Париже, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство France-Presse.

Заседание по делу Аджани назначено на 19 октября 2023 года.

По версии следствия, чтобы не делиться с казной, 68-летняя артистка задекларировала как заём подарок от сенегальского бизнесмена Мамаду Дианья Ндиайе в 2 млн евро. Кроме того, с той же целью актриса оформила фиктивное местожительства в Португалии, считают в прокуратуре.

О финансовых нарушениях со стороны звезды французского кинематографа стало известно после публикации так называемого «Панамского досье» в 2016 году. Из него выяснилось, в частности, что Аджани учредила компанию в оффшоре на Британских Виргинских островах.

Изабель Аджани дважды номинировалась на «Оскар», 5 раз получала премию «Сезар», также на ее счету награды на Каннском и Берлинском кинофестивалях. Играла в фильмах «Жилец», «Королева Марго», «Одержимая», «Подземка», «Убийственное лето» и других.