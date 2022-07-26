Турбизнес Черногории потерял до половины доходов из-за отсутствия россиян

Подгорица. Черногория. Бизнесмены и рядовые работники магазинов Черногории жалуются на убытки из-за потери основной части потока туристов из России. Виной тому – введенные властями страны антироссийские санкции, пишут «Известия» со ссылкой на сербский телеканал Nova.

По словам владельца ювелирного магазина в черногорской Будве, россияне годами были самыми многочисленными туристами в Черногории. С запретом авиасообщения с Москвой туристический рынок страны уменьшился наполовину, и убытки от этой потери не восполнить за счет отдыхающих из Турции и Албании.

«Ежедневный рынок на 30% и даже 50% меньше, чем в обычные сезоны, не считая года под коронавирусом. Так что это фиаско, и нам ничего не остается, кроме как надеяться на лучший сезон в октябре, ноябре», — приводит телеканал высказывание предпринимателя.

Как рассказала работница одного из черногорских бутиков, турпоток перехватила соседняя Албания, власти и жители которой менее политизированы и больше думают о своих доходах.

«Люди едут в Албанию, там дешевле, и говорят, что все приветливые, цены доступные, пляжи красивые, и зачем им приезжать сюда, чтобы тратить сверх меры и волноваться о политике», — заявила женщина.

Отмечается, что потери несет также туристическая отрасль присоединившегося к западным санкциям Кипра. По данным правительства острова, из-за отсутствия россиян убытки могут превысить 600 млн евро.

А в Ассоциации туроператоров России прогнозируют, что популярный турецкий курорт Анталья может недосчитаться в 2022 году 2,5 млн российских туристов. Причина – сокращение авиарейсов из-за санкций.