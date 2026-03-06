Сарапул. Удмуртия. Реконструкцию Петропавловской колокольни планируют продолжить с наступлением тепла. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

Зимой были закуплены все материалы, необходимые для нового этапа. Теперь, как только позволит погода, строители начнут поднимать ярусы до отметки +21 метр и займутся обустройством территории.

Напомним, что в 2025 году рабочие укрепили фундамент колокольни и все несущие конструкции. Во время переизбрания Виктора Шестакова на должность главы Сарапула он заявлял, что восстановление Петропавловской колокольни — это одна из ключевых задач, которую ему предстоит решить.

«Петропавловская колокольня — это не просто стены и купола. Это символ нашего Сарапула, его душа. И сейчас, спустя почти 100 лет, мы шаг за шагом возвращаем её городу», — заявил Виктор Шестаков.