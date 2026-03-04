Ижевск. Удмуртия. В ледовом дворце «Ижсталь» установили и подключили софиты. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Специалисты измерили, насколько освещены арена и трибуны. Это важно, так как нужно учесть все требования Всероссийской хоккейной лиги. По итогам проверки подрядчик отрегулирует осветительное оборудование.

На этом работы не заканчиваются, и сейчас строители выполняют чистовую отделку стен звукоизолирующими панелями в фирменных цветах хоккейного клуба «Ижсталь».

Напомним, срок сдачи спортобъекта перенесли с марта на конец 2026 года из-за того, что нужно устранить серьёзные дефекты.