В ледовом дворце «Ижсталь» зажглись софиты

09:40, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В ледовом дворце «Ижсталь» зажглись софиты
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ледовый дворец «Ижсталь»\n#реконструкция
Источник фото: скриншот видео Тимура Меджитова
Рабочие выполняют внутреннюю отделку в цветах местного хоккейного клуба.

Ижевск. Удмуртия. В ледовом дворце «Ижсталь» установили и подключили софиты. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Специалисты измерили, насколько освещены арена и трибуны. Это важно, так как нужно учесть все требования Всероссийской хоккейной лиги. По итогам проверки подрядчик отрегулирует осветительное оборудование.

На этом работы не заканчиваются, и сейчас строители выполняют чистовую отделку стен звукоизолирующими панелями в фирменных цветах хоккейного клуба «Ижсталь».

Напомним, срок сдачи спортобъекта перенесли с марта на конец 2026 года из-за того, что нужно устранить серьёзные дефекты.  

