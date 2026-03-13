Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске ищут подрядчика для капремонта ливневки на протяженном участке улицы Удмуртской

16:04, 13 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут подрядчика для капремонта ливневки на протяженном участке улицы Удмуртской
16:04, 13 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск
#Удмуртия
#реконструкция
Источник фото: ИА «Сусанин»
40
0

На эти цели предусмотрено 377 млн рублей.

Ижевск, Удмуртия. В Ижевске объявлен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сетей ливневой канализации на участке улицы Удмуртской от улицы Кирова до улицы Пастухова. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена муниципального контракта составляет 377 млн рублей. В ходе конкурса потенциальные исполнители могут предложить более низкую цену выполнения работ. Заказчиком выступает Служба благоустройства и дорожного хозяйства.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт в срок до 31 октября 2026 года. Гарантия на работы составит 5 лет.

Поиск подрядчика для ремонта ливневки на Удмуртской ведется в рамках масштабной реконструкции улицы. В 2025 году на Удмуртской ресурсоснабжающие организации проводили работы по обновлению подземных коммуникаций — теплосетей, водопровода и сетей связи.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:04, 13 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция