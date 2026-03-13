Ижевск, Удмуртия. В Ижевске объявлен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сетей ливневой канализации на участке улицы Удмуртской от улицы Кирова до улицы Пастухова. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена муниципального контракта составляет 377 млн рублей. В ходе конкурса потенциальные исполнители могут предложить более низкую цену выполнения работ. Заказчиком выступает Служба благоустройства и дорожного хозяйства.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт в срок до 31 октября 2026 года. Гарантия на работы составит 5 лет.

Поиск подрядчика для ремонта ливневки на Удмуртской ведется в рамках масштабной реконструкции улицы. В 2025 году на Удмуртской ресурсоснабжающие организации проводили работы по обновлению подземных коммуникаций — теплосетей, водопровода и сетей связи.