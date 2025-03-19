Ханты-Мансийск. ХМАО. Четыре медали завоевала сборная ветеранов СВО Удмуртии на Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Первые подобные соревнования прошли с 12 по 17 марта в Ханты-Мансийске. В них участвовали 300 спортсменов из 60 регионов России.

Сборная Удмуртии оказалась самой большой из команд — 30 человек. Спортсмены показали себя во всех заявленных видах спорта: следж-хоккее, лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах и сноуборде. Отмечается, что участники из Удмуртии начали тренироваться за три месяца до начала соревнований, и многие выступали впервые.

Артур Красноперов из Сарапула взял золото в биатлоне. Командир танкового взвода воевал на Южно-Донецком направлении, но в 2023 году в результате ранения в ходе артобстрела на СВО лишился ноги.

Также Артур Красноперов пришёл вторым в лыжных гонках. Из-за вырвавшегося крепления спортсмен потерял 13 секунд и уступил первое место сопернику.

Бронзу в биатлоне завоевал житель Алнашей Сергей Марков. Он всю жизнь увлекался лыжами и участвовал в чемпионатах разного уровня от Министерства обороны России. В ходе СВО сапер получил минно-взрывную травму, после которой начал работать инструктором саперов, а в отпуске решил проверить себя в любимом виде спорта.

Серебряную медаль в сноуборде завоевал ижевчанин Дмитрий Лепихин. В результате минно-взрывной травмы сержанту ампутировали правую голень. После этого он ушел в спорт и начал заниматься волейболом сидя, а затем и сноубордом.

Напомним, что следж-хоккейная команда из Удмуртии не смогла завоевать медали. Хоккеисты стали седьмыми из 15 команд. Капитан хоккеистов Руслан Корнильев заявляет, что это отличный результат для первой игры команды на таких серьёзных соревнованиях.