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Две победы и два поражения: следж-хоккеисты из Удмуртии сыграли на Кубке Защитников Отечества

10:10, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Две победы и два поражения: следж-хоккеисты из Удмуртии сыграли на Кубке Защитников Отечества
10:10, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
242
0
#Удмуртия\n#Ханты-Мансийск\n#спорт\n#следж-хоккей\n#матч
Источник фото: «Удмуртия» следж-хоккей
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К сожалению, спортсмены не попали в финал.

Ханты-Мансийск. ХМАО. Следж-хоккеисты из Удмуртии завершили участие на Всероссийском Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта (18+). Об этом сообщает Паралимпийский комитет России. 

Соревнования стартовали 13 марта в Ханты-Мансийске. В них участвуют свыше 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов России. Спортсмены соревнуются в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде. 

Следж-хоккеисты Удмуртии уже завершили своё участие в кубке. Команда ветеранов СВО сыграла четыре матча. По данным следж-хоккейной команды «Удмуртия», со счётом 3:0 спортсмены одолели соперников из Сахалина и Ленинградской области. Но матчи с командами из Московской области и ХМАО завершились поражением. Счёт составил 0:3 и 0:1 соответственно. 

В результате следж-хоккейная команда из Удмуртии не попала в финал. 17 марта призовые места между собой распределят команды из Московской и Самарской областей, а также Санкт-Петербурга. 

«Настроены на дальнейший тренировочный процесс, межрегиональные турниры и товарищеские матчи», — пишет следж-хоккейная команда «Удмуртия». 

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10:10, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
242
0
#Удмуртия\n#Ханты-Мансийск\n#спорт\n#следж-хоккей\n#матч