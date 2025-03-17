Ханты-Мансийск. ХМАО. Следж-хоккеисты из Удмуртии завершили участие на Всероссийском Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта (18+). Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.

Соревнования стартовали 13 марта в Ханты-Мансийске. В них участвуют свыше 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов России. Спортсмены соревнуются в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

Следж-хоккеисты Удмуртии уже завершили своё участие в кубке. Команда ветеранов СВО сыграла четыре матча. По данным следж-хоккейной команды «Удмуртия», со счётом 3:0 спортсмены одолели соперников из Сахалина и Ленинградской области. Но матчи с командами из Московской области и ХМАО завершились поражением. Счёт составил 0:3 и 0:1 соответственно.

В результате следж-хоккейная команда из Удмуртии не попала в финал. 17 марта призовые места между собой распределят команды из Московской и Самарской областей, а также Санкт-Петербурга.

«Настроены на дальнейший тренировочный процесс, межрегиональные турниры и товарищеские матчи», — пишет следж-хоккейная команда «Удмуртия».