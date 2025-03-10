Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Сборная ветеранов спецоперации Удмуртии отправилась в Ханты-Мансийск на Кубок Защитников отечества (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отмечается, что это первые в стране соревнования по зимним видам спорта с участием ветеранов. Они пройдут с 12 по 18 марта 2025 года.

В сборную Удмуртии входят 30 человек. Ветераны будут соревноваться в лыжных гонках сидя, биатлоне, горных лыжах, сноуборде, следж-хоккее. Помощь в организации тренировок оказывало Минспорта региона.

«Спорт – одно из лучших средств адаптации к мирной жизни, особенно для бойцов, получивших серьезные ранения и инвалидность. Нагрузки, общение с единомышленниками, и, конечно, победы позитивно влияют на физическое и моральное состояние ребят», – рассказывает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии Максим Шумихин.

Также одновременно с Кубком для ветеранов будут проходить чемпионаты по лыжным гонкам и биатлону среди слабовидящих спортсменов и спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. 18+