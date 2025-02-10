Воткинск. Удмуртия. На новой трассе в Воткинске прошло открытое первенство спортивной школы «Знамя» по зимнему мотокроссу (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Мероприятие состоялось 9 февраля. В заездах участвовали около 100 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Пермского края. Мотогонщики обкатали новую трассу в районе завода «Вектор», над которой три года работала мотошкола.

В 10 заездах организаторы разыграли 30 призовых мест. Большинство наград досталось жителям Воткинска, а в некоторых заездах они взяли все призовые места.