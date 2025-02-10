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Новую воткинскую трассу обкатали около сотни мотогонщиков

17:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Новую воткинскую трассу обкатали около сотни мотогонщиков
17:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мотогонки\n#соревнования
Источник фото: Сергей Тронин
143
0

Её открыли спустя три года подготовки.

Воткинск. Удмуртия. На новой трассе в Воткинске прошло открытое первенство спортивной школы «Знамя» по зимнему мотокроссу (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев. 

Мероприятие состоялось 9 февраля. В заездах участвовали около 100 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Пермского края. Мотогонщики обкатали новую трассу в районе завода «Вектор», над которой три года работала мотошкола. 

В 10 заездах организаторы разыграли 30 призовых мест. Большинство наград досталось жителям Воткинска, а в некоторых заездах они взяли все призовые места. 

17:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мотогонки\n#соревнования