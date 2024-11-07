Голкипер Лоренс Зинаддин пополнил команду «Ижстали»

Ижевск. Удмуртия. К ижевским хоккеистам присоединился новый голкипер. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Команду пополнил 20-летний Лоренс Зинаддин. Голкипера перевели из нижегородской системы «Торпедо». В этом сезоне спортсмен два матча играл за молодежную «Чайку» и два — за «Торпедо-Горький». Во время игр он отразил более 85% бросков.

По данным ХК «Торпедо», Лоренс Зинаддин родился в Объединённых Арабских Эмиратах. Когда мальчику было 6 месяцев, его семья переехала в Беларусь. В этой стране спортсмен познакомился с хоккеем и регулярно выступал за сборные страны различных возрастов: от юниорской — до молодежной.

В конце 2021 года Лоренс Зинаддин стал серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля, за что был удостоен звания «Мастер спорта Республики Беларусь».

В 17 лет юноша начал выступать в белорусской Экстралиге. Его несколько раз признавали лучшим игроком «Лиды» и лучшим молодым хоккеистом всего чемпионата. В результате в конце сезона вратарю предложили перейти в команду «Шахтер» из Солигорска, вместе с которой он завоевал бронзовые медали чемпионата Беларуси.

В 2022 году Лоренс Зинаддин заключил контракт с нижегородским «Торпедо», но в сентябре 2023 года расторг его по своей инициативе. Несмотря на это, в апреле 2024 года голкипер вернулся в систему клуба.

«Поздравляем Лоренса с присоединением к «Ижстали» и желаем успешного сезона», — пишет пресс-служба ХК «Ижсталь».

Напомним, что ранее к команде присоединились два нападающих и защитник. Также руководство ХК «Ижсталь» расторгло контракт с главным тренером Андреем Шефером, теперь обязанности главного тренера исполняет Константин Маслюков.