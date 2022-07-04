Звезды российского биатлона приедут на летние тренировки в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Летние тренировки часть участников сборной России по биатлону проведет в Ижевске. Сборы для тренировочной группы под руководством Артема Истомина пройдут с 7 по 27 июля на базе специализированной спортивной школы олимпийского резерва по биатлону имени генерал-майора А. М. Демидова, сообщается на официальной странице спорткомплекса в соцсети в «ВКонтакте».

Напомним, 26-летний Артем Истомин назначен руководителем тренерского штаба женской сборной России по биатлону к Олимпийским Играм в Милане, которые пройдут в 2026 году. Под началом Истомина подготовку проходят призеры и участники Олимпийских игр в Пекине, медалисты этапов Кубка мира Кристина Резцова, Светлана Миронова, Карим Халили и Даниил Серохвостов. Также в составе группы Истомина тренируются Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.

«В Ижевске хорошие трассы с разнообразным рельефом для роллерной и беговой подготовки. Большое стрельбище позволяет проводить комплексные тренировки на лыжероллерах, беговые тренировки и тренировки с использованием силовых тренажеров. Все находится очень компактно, поэтому есть возможность повысить плотность использования различных видов деятельности. Тренажёрный зал комплекса также позволит решить задачи, поставленные нами на данный период», — так высказался о преимуществах ижевского биатлонного комплекса Артем Истомин.

В олимпийский период Артему Истомину впервые поручено вести отдельную группу спортсменов. Ранее он выступал ассистентом тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Истомин пригласил себе в помощники бывшего старшего тренера российских биатлонисток Виталия Норицына, позже готовившего сборную Болгарии.

В последний раз участники сборной России были на летних сборах в Ижевске в июле 2020 года. Тогда на биатлонном комплексе имени Демидова тренировалась женская часть команды под началом Михаила Шашилова.