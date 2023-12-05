Спасатели, коммунальщики и энергетики Удмуртии подготовились к предстоящим морозам

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подготовились к предстоящим морозам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В ночь с 5 на 6 декабря в регионе резко похолодает. Температура воздуха ночью может опуститься до -34 градусов по Цельсию.

Чтобы пережить морозы, в котельных сформирован аварийный запас топлива, а также подготовлен республиканский аварийный запас материально-технических ресурсов. Помимо этого ресурсоснабжающие организации собрали свои аварийные запасы.

Для оперативной ликвидации аварий на коммунальных сетях сформировано 420 бригад. В них вошли 1 356 человек и 477 единиц техники.

Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии усиливают состав дежурных смен, а также готовят тепловые пушки, чтобы оказывать помощь на дорогах.

Отмечается, что во время холодов жители Удмуртии часто пользуются обогревателями, что ведет к повышению нагрузки на электросети. Специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» уже проверили оборудование на подстанциях, а также заправили и поставили в теплые боксы дизель-генераторы. При аварийных ситуациях на социально значимых объектах региона планируется использовать 31 резервный источник электроснабжения.

Главам районов поручили лично контролировать работу коммунальных служб.

Напомним, что 7 и 8 декабря температура воздуха в Удмуртии будет колебаться от -27 до -35 градусов.