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Пик паводка в Удмуртии придётся на конец марта

14:46, 12 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пик паводка в Удмуртии придётся на конец марта
14:46, 12 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Удмуртия\n#паводок\n#подготовка\n#даты
Фото: ИА «Сусанин»
255
0

Прогнозы изменились из-за переменчивой погоды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сдвинулись даты прохождения пика паводка. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

Он отметил, что высота снежного покрова выше средних многолетних значений, а запас влаги на 130% больше, чем за последние 10 лет. Радует тот факт, что почва в среднем промерзла на 9 см, что составляет только 11% от средних многолетних значений. 

Ранее предполагалось, что пик прохождения паводка в регионе состоится 15-24 апреля. Но из-за изменившихся погодных условий срок сдвинулся на конец марта. 

«Мы с коллегами из Гидрометцентра на постоянной связи, и, помимо ежедневных сводок прогноза погоды, в течение недели они обещают дать долгосрочный прогноз о том, как будет разворачиваться ситуация», — заявил Ярослав Семенов. 

Напомним, что 5-6 марта в Ижевске прошли учения по отработке действий в период паводка. Также в рамках подготовки в начале марта в Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском прудах начали спуск воды. На всех водоёмах эти работы завершатся 20 марта.

Ярослав Семенов отметил, что после окончания ледостава спасатели приступят к взрывным работам. Их проводят для того, чтобы лёд не повредил конструкции мостов. Взрывчатка закуплена, также уже всё подготовлено и для чернения льда. 

14:46, 12 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Удмуртия\n#паводок\n#подготовка\n#даты