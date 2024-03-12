Пик паводка в Удмуртии придётся на конец марта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сдвинулись даты прохождения пика паводка. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Он отметил, что высота снежного покрова выше средних многолетних значений, а запас влаги на 130% больше, чем за последние 10 лет. Радует тот факт, что почва в среднем промерзла на 9 см, что составляет только 11% от средних многолетних значений.

Ранее предполагалось, что пик прохождения паводка в регионе состоится 15-24 апреля. Но из-за изменившихся погодных условий срок сдвинулся на конец марта.

«Мы с коллегами из Гидрометцентра на постоянной связи, и, помимо ежедневных сводок прогноза погоды, в течение недели они обещают дать долгосрочный прогноз о том, как будет разворачиваться ситуация», — заявил Ярослав Семенов.

Напомним, что 5-6 марта в Ижевске прошли учения по отработке действий в период паводка. Также в рамках подготовки в начале марта в Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском прудах начали спуск воды. На всех водоёмах эти работы завершатся 20 марта.

Ярослав Семенов отметил, что после окончания ледостава спасатели приступят к взрывным работам. Их проводят для того, чтобы лёд не повредил конструкции мостов. Взрывчатка закуплена, также уже всё подготовлено и для чернения льда.