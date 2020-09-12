Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил учалинскому «Горняку» со счётом 2:1

У «сталеваров» отличился Руслан Гайсин.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» уступил на выезде команде «Горняк» из города Учалы. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

«Сталевары» четвёртую игру подряд в первом периоде сохраняют свои ворота в неприкосновенности. Первую шайбу в ворота ижевской команды забил на 35 минуте Дмитрий Жукенов. В начале третьего периода «Горняк» закрепил своё преимущество ещё одним очком.

Интригу в матче вернул ижсталевец Руслан Гайсин, замкнув на дальней штанге передачу Александра Козырева. Появился шанс перевести игру в овертайм, но «сталеварам» пришлось перейти к обороне, затем последовало ненужное удаление. Несмотря на все попытки сравнять счёт, сделать это не удалось.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Горняка».

«Команда соперника имела серьёзные преимущества. «Горняк» хорошая, плотная команда с опытными ребятами. Чтобы зарабатывать очки, нам нужно было по максимуму выжимать из тех моментов, которые мы создали. Были хорошие моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Будем работать», — рассказал на послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера ХК «Ижсталь» Дмитрий Щеглов.