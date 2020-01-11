Воспитанники школы шашек из Ижевска стали победителями международного турнира

Он прошёл в начале января в Таллине.

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники школы шашек имени Алексея Чижова из Ижевска стали победителями международного турнира «Золотая шашка». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

39-й детский международный командный турнир прошёл со 2 по 5 января в Таллине. На своей площадке турнир принял 24 команды из 5 стран: Россия, Беларусь, Эстония, Латвия и Литва.

Школу шашек имени Чижова представили две команды. Команда CSS-1, в составе которой выступили Елизавета Бородачева и Роман Ермачев, стала победителем на этапе «Эстафета». В классике и блице команда также показала достойные результаты, заняв второе место.