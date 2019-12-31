Трековые автогонки в Ижевске могут перенести на конец января

5 января соревнования не состоятся.

Ижевск. Удмуртия. Привычные для жителей Ижевска трековые автогонки на ипподроме не состоятся в начале января. Об этом в своих соцсетях рассказал министр по физической культуре, спорту молодежной политике Удмуртской Республики Александр Варшавский. По его словам, у отмены состязаний 5 января есть ряд причин.

Первая – недостаточное количество снега для подготовки трассы. Второй стали затянувшиеся переговоры между Федерацией автомобильного спорта Удмуртии и администрацией ипподрома. «Сложность так же вызывают новые технические требования Российской автомобильной федерации (РАФ), связаны они с дополнительными расходами», - отметил министр.

При этом, по словам Варшавского, переговоры продолжаются, и у автогонщиков есть надежда посоревноваться на ижевских трассах в конце января.

Вместе с тем, как сообщается в группе трековых гонок в ВКонтакте, 5 января должен был состояться первый этап чемпионата Удмуртии. Администраторы группы называют причиной отмены стартов «беспрецедентные, невыполнимые условия по арендной плате и предоставлению территории для проведения мероприятия».