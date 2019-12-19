Глава Удмуртии оценил этот опыт как неудачный.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» откажется от сотрудничества с омским «Авангардом», выступающим в КХЛ. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напомним, в этом сезоне «Ижсталь» стала фарм-клубом хоккейной команды «Авангард». 10 игроков из Омска проходили в Ижевске «обкатку». Предполагалось, что пользу от совместных тренировок получат обе команды.

«Я оцениваю этот опыт как неудачный, поэтому в следующем сезоне мы сотрудничать точно не будем», – подчеркнул Бречалов.

Он добавил, что работа по развитию клуба будет продолжена: «Мы разберем итоги этого сезона, сделаем выводы. Задача – бороться за призовые места в ВХЛ».

По данным ВХЛ, в настоящее время «Ижсталь» занимает 30 строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата из 34.

Руководитель республики также рассказал о планах по реконструкции ледового дворца «Ижсталь». По словам Бречалова, разработанный проект не прошел экспертизу, дорабатывать его будут в 2020 году.