Сергей Душкин: хотел бы сохранить в составе «Ижстали» порядка 12 человек

По словам главного тренера «сталеваров», на данный момент состоялся разговор только с Антоном Кочуоровым, который нашел «точки соприкосновения» с клубом.

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин заявил о том, что хочет оставить в составе команды порядка 12 человек. По его словам, на данный момент состоялся разговор сАнтоном Кочуровым, который нашел «точки соприкосновения» с клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба из столицы Удмуртии.

«Пока состоялся разговор только с Антоном Кочуровым. Точки соприкосновения нашли. С остальными еще предстоит разговаривать. Возможно, кто-то видит иное продолжение своей карьеры вне нашей команды, или мы не можем предложить то, во что они себя оценивают. Это сложный момент, требует детального подхода», - сказал Сергей Душкин.

Отметим, что наставник также посещал игры глазовского «Прогресса», после чего несколько представителей этой команды «взял на карандаш».

«Три кандидата есть, но фамилии пока я бы не стал называть. Сейчас «Прогресс» играет в плей-офф и пока достаточно успешно, поэтому может быть удастся еще посмотреть игры и выделить кого-то. К сожалению, ребятам из глазовской команды до уровня Высшей лиги – целая пропасть. Тут нужно подходить индивидуально: кому-то нужно больше времени на адаптацию, кому-то понадобится учесть какие-то дополнительные факторы. Нельзя всех под одну гребенку стричь», - пояснил Душкин.

Напомним, что «Ижсталь» в этом сезоне по результатам регулярки пробилась в плей-офф с 16 места, где уступила «Торпедо» из Усть-Каменогорска в серии со счетом 4:1. Сейчас хлуб находится в отпуске. Ранее «Ижсталь» покинул голкипер Антон Кислицын.

