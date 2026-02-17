Сарапул. Удмуртия. Отлов безнадзорных животных вызывает много вопросов у жителей Сарапула. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Виктор Шестаков.

«Печалит тот факт, что по нескольким адресам указывают — собака с биркой. Это значит, что её уже отловили, провели необходимые мероприятия и вернули в среду согласно закону. Такая собака отлову не подлежит», — сказал градоначальник.

Он отметил, что в городе есть проблемы с заключением контракта на отлов бездомных животных. Администрация находится в «постоянных торгах».

«Никто не выходит на контракт, рынок очень слабый в этом вопросе. Надеюсь, что ситуация изменится, потому что есть планы по увеличению финансирования стоимости данной услуги», — сказал Виктор Шестаков.

Он также напомнил, что отпускание собак на самовыгул является нарушением правил благоустройства, за это могут привлечь к ответственности.