Предпринимателей призвали построить вольеры для бездомных собак в Селтинском районе Удмуртии

10:00, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Селтинский район\n#бездомные животные
Источник фото: ИИ
30
0

Администрация района готова помочь с получение гранта на строительство.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе Удмуртии за 2025 год отловили 17 бродячих собак. Но проблема остаётся актуальной, сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Василий Протопопов. Для её решения он призвал предпринимателей построить приют с вольерами для бездомных собак.

В качестве позитивного примера он привёл приюты «Дом кубика Рубика» в Игре и «Мы в ответе! »в Глазове.

«Я уверен, что у нас тоже можно найти свой путь и открыть приют. Если появится желание, свяжитесь с администрацией района, или напишите на моей странице ВК», — отметил глава района.

Он рассказал о возможности получить грант на строительство вольеров для ИП и юрлиц, работающих в Удмуртии. Необходим опыт работы с животными без владельцев не менее года; наличие собственного или арендованного помещения под строительство; отсутствие налоговой задолженности, банкротств, ликвидаций.

Средства предоставляются из республиканского бюджета на строительство новых вольеров, оплату строительных работ и материалов.

«Срок строительства — до 1 декабря 2026 года. Будет заключено соглашение. Заявка подаётся через систему «Электронный бюджет». Объединив все ресурсы, наши добрые намерения сделают наши улицы безопаснее», — подытожил Василий Протопопов.

 

