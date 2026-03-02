Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Воткинске не удалось найти подрядчика для отлова бездомных животных

12:49, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске не удалось найти подрядчика для отлова бездомных животных
12:49, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
127
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Источник фото: ИА «Сусанин»
127
0

Торги по контракту на сумму более 2,2 млн рублей признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих взяться за работу.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске не удалось определить подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Конкурс по определению исполнителя работ завершился 26 февраля 2026 года, однако ни одной заявки от потенциальных подрядчиков так и не поступило. Начальная цена контракта составляла более 2,2 млн рублей. Финансирование планировалось осуществлять за счёт средств городского бюджета.

В перечень работ входили отлов животных, их транспортировка, содержание в приюте, в том числе в период карантина и послеоперационный восстановительный 10-дневный период, вакцинация, стерилизация и маркирование отловленных особей.

В связи с тем, что ни один участник не подал заявку на участие, конкурс признан несостоявшимся.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:49, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
127
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#бездомные животные