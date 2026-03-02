Воткинск. Удмуртия. В Воткинске не удалось определить подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Конкурс по определению исполнителя работ завершился 26 февраля 2026 года, однако ни одной заявки от потенциальных подрядчиков так и не поступило. Начальная цена контракта составляла более 2,2 млн рублей. Финансирование планировалось осуществлять за счёт средств городского бюджета.

В перечень работ входили отлов животных, их транспортировка, содержание в приюте, в том числе в период карантина и послеоперационный восстановительный 10-дневный период, вакцинация, стерилизация и маркирование отловленных особей.

В связи с тем, что ни один участник не подал заявку на участие, конкурс признан несостоявшимся.