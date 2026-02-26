Глазов. Удмуртия. Вопрос разгула бездомных животных не является проблемой для Глазова. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Подобные вопросы от жителей приходят обычно осенью и весной. Когда осенью кошки и собаки возвращаются в город обратно из садоводческих товариществ. Весной, когда проходят так называемые собачьи свадьбы. От природы никуда не денешься», — сказал градоначальник.

Но таких вопросов в Глазове немного, потому что работа давно выстроена. Граждане звонят в ЕДДС, там связываются с приютом — благотворительный фонд-приют «Мы в ответе!» —, который является городским подрядчиком по отлову безнадзорных животных.

«Приют уже несколько лет помогает городу. Хочу сказать огромное спасибо всей команде. Для меня это просто лучшая практика в Удмуртии. Потому что приют не просто отлавливает животных и стерилизует их, но абсолютное большинство питомцев потом находят хозяев», — отметил глава города.

Если несколько лет назад количество отловленных животных в Глазове исчислялось сотнями, животные обратно возвращались в среду, то в 2025 году в городе отловили всего 39 животных.

«Такой проблематики в Глазове, слава Богу, мы не видим. Большая благодарность нашему приюту», — подытожил Сергей Коновалов.