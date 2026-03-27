Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид

Подрядчика на отлов бездомных животных определили в Киясовском районе Удмуртии

14:20, 27 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Киясовский район
#бездомные животные
Источник фото: ИИ
Эту работу взяли на себя «Мягкие лапки».

Киясово. Удмуртия. Администрация Киясовского района Удмуртии заключила договор на отлов и временное содержание бездомных животных с с АНО «Мягкие лапки». Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Кирющенков.

«Если вы заметили скопление безнадзорных собак, прошу сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района или начальнику территориального отдела вашего населённого пункта. Работы по отлову безнадзорных собак запланированы на начало апреля», — написал глава района.

Он также напомнил владельцам собак, что их нельзя выпускать на улицу без присмотра. А сторожевые собаки должны находиться на прочной привязи во дворе. 

Напомним, неделей ранее определился подрядчик на отлов бездомных собак в Малопургинском районе, а также в Сарапульском районе республики. Ещё раньше гуманный отлов начался в пяти муниципалитетах Удмуртии. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

