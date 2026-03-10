Удмуртия. В Удмуртии началась реализация программы гуманного регулирования численности бездомных животных. С начала 2026 года пять муниципалитетов уже заключили контракты с подрядчиками. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Отлов начался в Ижевске, Можге, Можгинском, Воткинском и Камбарском районах. Муниципалитеты, которые пока не определились с подрядчиками, выходят на торги и ведут переговоры.

Начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова подчеркнула, что ответственность владельцев животных остаётся ключевым звеном в решении проблемы. По статистике Роспотребнадзора, в прошлом году укусов домашними собаками зафиксировано больше, чем безнадзорными. За нарушение правил выгула и содержания в 2025 году оштрафованы 33 хозяина. Всего за прошлый год отловлено 886 собак.

Отловленные собаки проходят обязательный ветеринарный осмотр, карантин, стерилизацию, вакцинацию против бешенства и маркирование биркой. Если собака не проявляет агрессии, её возвращают в прежнюю среду обитания. Агрессивные четвероногие остаются в приютах на пожизненное содержание или для них ищут новых хозяев.

Напомним, конкурс по определению подрядчика на отлов бездомных животных в Воткинске закончился неудачей.