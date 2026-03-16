Он незаконно занял и оградил 130 кв. м земли.
Каракулино. Удмуртия. Житель Ижевска незаконно занял участок земли в Каракулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Во время проверки Прокуратура установила, что ижевчанин незаконно занял 130 кв. м земли в селе Колесниково Каракулинского района. Мужчина поставил забор на данной территории.
В результате прокурор направил в Сарапульский районный суд исковое заявление. Судья удовлетворил требования и обязал жителя Ижевска освободить самовольно занятую территорию.
