В Каракулинском районе планируют отреставрировать храм Николая Чудотворца

В Каракулинском районе планируют отреставрировать храм Николая Чудотворца
#Каракулинский район\n#Удмуртия\n#реставрация
Источник фото: Сарапульская епархия
Его построили 147 лет назад.

Каракулино. Удмуртия. Храм XIX века планируют отреставрировать в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Сарапульская епархия. 

Церковь Николая Чудотворца построили в селе Новопоселенное в 1879 году. Она является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящий момент для восстановления здания необходимо провести комплекс работ. 

11 марта в Сарапульском епархиальном управлении прошло совещание на тему реставрации церкви. Участники утвердили список работ, которые будут сделаны в первую очередь. Также они рассмотрели вопросы дальнейшего финансирования.

Отметим, что уже выбран подрядчик, который займётся реставрационными работами — ООО «Ресстрой».

По данным портала Seldon.Basis (Селдон Базис), компания ООО «Ресстрой» основана 5 апреля 2022 года и зарегистрирована в Ижевске. Специализируется на производстве прочих отделочных и завершающих работ.   

