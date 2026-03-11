Каракулино. Удмуртия. Храм XIX века планируют отреставрировать в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Сарапульская епархия.

Церковь Николая Чудотворца построили в селе Новопоселенное в 1879 году. Она является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящий момент для восстановления здания необходимо провести комплекс работ.

11 марта в Сарапульском епархиальном управлении прошло совещание на тему реставрации церкви. Участники утвердили список работ, которые будут сделаны в первую очередь. Также они рассмотрели вопросы дальнейшего финансирования.

Отметим, что уже выбран подрядчик, который займётся реставрационными работами — ООО «Ресстрой».

По данным портала Seldon.Basis (Селдон Базис), компания ООО «Ресстрой» основана 5 апреля 2022 года и зарегистрирована в Ижевске. Специализируется на производстве прочих отделочных и завершающих работ.