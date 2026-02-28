Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии вынесли приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в незаконном лишении свободы своей жены. Об этом сообщает Прокуратура республики.

В ноябре 2025 года мужчина вместе со своей женой распивали алкоголь. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж связал руки и ноги жены, подтащил и сбросил её в подполье с высоты около 1,8 метра. Затем он удерживал жену в подполье в течение нескольких часов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему ограничение свободы на 10 месяцев с установлением ограничений.