В Удмуртии осудили мужчину, который связал и удерживал в подполье свою жену

10:30, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия
#Каракулинский район
#Каракулино
#суд
#домашнее насилие
Источник фото: ИИ
Он получил ограничение свободы на 10 месяцев.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии вынесли приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в незаконном лишении свободы своей жены. Об этом сообщает Прокуратура республики.

В ноябре 2025 года мужчина вместе со своей женой распивали алкоголь. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж связал руки и ноги жены, подтащил и сбросил её в подполье с высоты около 1,8 метра. Затем он удерживал жену в подполье в течение нескольких часов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему ограничение свободы на 10 месяцев с установлением ограничений.

#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#Каракулино\n#суд\n#домашнее насилие