Картина дня: устроивший взрыв в Москве уроженец Удмуртии и продолжающийся поиск дикой рыси в Ижевске

18:00, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: Следком РФ
Главные новости среды, 18 февраля.

Снегопад

Последняя неделя февраля в Удмуртии будет снежной. 26 февраля осадки распространятся на весь регион, а днём их интенсивность усилится — пройдёт небольшой и умеренный снег. Снегопады сохранятся и в ночь на пятницу, но утром и днём 27 февраля их интенсивность понизится, а затем осадки прекратятся

Без «Обществознания»

Из школьной программы восьмого класса в школах по всей России, в том числе и в Удмуртии, уберут предмет «обществознание» с 1 сентября 2026 года

Судьба витражей

В Ижевске объявлен тендер на капитальный ремонт здания Республиканского колледжа культуры на улице Дзержинского, 54. В рамках работ планируется заменить советские витражи на пластиковые окна

Будущее коллектива

После смерти одной из участниц коллектива «Бабушки из Бураново» продолжат выступать на сцене. 

Второе место

Юношеская команда «Зенит-Ижевск 2013» взяла серебро Премьер-Лиги Кубка ФК «Уфа» (0+). Соревнования прошли с 20 по 22 февраля в Уфе. За медали боролись 8 команд

Поиски рыси

В Ижевске продолжаются поиски вышедшей к людям рыси. Животное видели в районе улиц Чехова и Тимирязева

Личность установлена

Следователи установили личность мужчины, погибшего в результате взрыва возле Савеловского вокзала в Москве при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ДПС. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики

#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня