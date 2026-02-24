Закрыть
«Бабушки из Бураново» рассказали о будущем коллектива после трагической утраты

10:45, 24 февраля, 2026
Максим Александров
«Бабушки из Бураново» рассказали о будущем коллектива после трагической утраты
#Удмуртия\n#Бабушки из Бураново
Источник фото: ИИ
Артистки продолжат выступать.

Бураново. Удмуртия. После трагической утраты «Бабушки из Бураново» продолжат выступать на сцене. Об этом сообщает ТАСС

Напомним, 21 февраля стало известно о смерти Зои Дородовой. Несколько месяцев артистка боролась с онкологией.

Несмотря на потерю одной из солисток, коллектив из Удмуртии уходить со сцены не намерен. 

«Нас мало осталось, пять человек всего. Бабушки уже в солидном возрасте, но всё равно в Ижевск выезжаем с выступлениями <…> по возможности, если позволяет здоровье», — рассказала художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева.

По её словам, в повседневной жизни участницы ансамбля живут обычной деревенской жизнью. 

