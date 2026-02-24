Закрыть
В Ижевске продолжают искать рысь, которую видели у ТЦ «Аврора-Парк»

09:24, 24 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск\n#дикие животные
Источник фото: ИИ
Теперь хищника заметили около улиц Чехова и Тимирязева.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются поиски рыси. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Напомним, рысь видели около торгового центра «Аврора-Парк» в Ижевске 19 февраля. Сотрудники Минприроды Удмуртии зафиксировали следы хищника и начали его поиск. 

24 февраля горожане сообщили, что видели рысь в районе улиц Чехова и Тимирязева. Специалисты выехали на место. 

Жителям Ижевска напоминают, что при встрече с диким животным не нужно делать резких движений и провоцировать его. Следует позвонить оперативному дежурному министерства по телефону: (3412) 72-34-41, а при угрозе жизни — в полицию по номеру 102. 

