Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются поиски рыси. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Напомним, рысь видели около торгового центра «Аврора-Парк» в Ижевске 19 февраля. Сотрудники Минприроды Удмуртии зафиксировали следы хищника и начали его поиск.

24 февраля горожане сообщили, что видели рысь в районе улиц Чехова и Тимирязева. Специалисты выехали на место.

Жителям Ижевска напоминают, что при встрече с диким животным не нужно делать резких движений и провоцировать его. Следует позвонить оперативному дежурному министерства по телефону: (3412) 72-34-41, а при угрозе жизни — в полицию по номеру 102.