Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников ФСБ. Для придания правдоподобности они используют технологию подмены телефонных номеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.



Связавшись с жертвой через интернет-мессенджеры, преступники под предлогом проведения «специальной операции» требуют совершить те или иные действия, передать конфиденциальную информацию или деньги. Для убедительности они могут отправлять фотографии поддельных удостоверений ФСБ или даже присылать бумажные повестки с фальшивыми печатями.



Как подчеркивают в правоохранительных органах, преступники достигают цели только за счет доверчивости граждан. Настоящие сотрудники ФСБ не действуют подобным образом и не используют мессенджеры для решения оперативных задач.