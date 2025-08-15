Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле подходит к концу ремонт здания школы №15, построенного 120 лет назад. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, осмотревший обновлённые помещения.

Здание бывшей Сарапульской женской гимназии построено в 1905 году по проекту архитектора Ивана Чарушина.

«Мы постарались отремонтировать здание так, чтобы сохранить всю красоту. Парадная лестница, лепнина, зал для танцев – все почти как при гимназистках. К 1 сентября строители закончат все работы и ребята сядут за парты – тоже новые. Плюсом к ремонту мы закупили новую мебель и технику», — написал Бречалов.