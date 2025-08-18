Закрыть
Удмуртия войдёт в число регионов, которые смогут ограничивать работу мигрантов в различных сферах экономики

16:15, 18 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минтруд России\n#мигранты\n#экономика\n#ограничения
Источник фото: ИА «Сусанин»
Также Минтруд предложил снизить максимальную долю иностранных работников в девяти сферах.

Москва. Удмуртия может войти в число регионов России, в которых будут устанавливать дополнительные ограничения на допустимую долю мигрантов в различных сферах экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты России.

Минтруд предложил снизить максимальную долю иностранных работников в девяти сферах. В некоторых отраслях число мигрантов могут сократить до нуля. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в строительстве долю мигрантов могут снизить до 50%, на данный момент разрешённая доля составляет 80%. В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесиной и пиломатериалами долю предлагают сократить с 50% до 40%. В организациях общепита — со 100% до 50%. В сфере торговли алкоголем — до нуля.

Помимо этого, проект предполагает возможность 29 регионам России самостоятельно устанавливать ограничения и в других сферах. Среди таких регионов есть Удмуртская Республика.

«Допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан России», — поясняют в министерстве труда.

