Москва. Удмуртия может войти в число регионов России, в которых будут устанавливать дополнительные ограничения на допустимую долю мигрантов в различных сферах экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты России.

Минтруд предложил снизить максимальную долю иностранных работников в девяти сферах. В некоторых отраслях число мигрантов могут сократить до нуля. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в строительстве долю мигрантов могут снизить до 50%, на данный момент разрешённая доля составляет 80%. В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесиной и пиломатериалами долю предлагают сократить с 50% до 40%. В организациях общепита — со 100% до 50%. В сфере торговли алкоголем — до нуля.

Помимо этого, проект предполагает возможность 29 регионам России самостоятельно устанавливать ограничения и в других сферах. Среди таких регионов есть Удмуртская Республика.

«Допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан России», — поясняют в министерстве труда.