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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Площадки проекта «Поиск солдата» начали работу на базе библиотек Удмуртии

10:10, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Площадки проекта «Поиск солдата» начали работу на базе библиотек Удмуртии
10:10, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#библиотеки\n#Великая Отечественная Война
Источник фото: ИА "Сусанин"
105
0

В этом году он продлится до 31 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали работу информационно-консультационные площадки на базе библиотек республики, которые присоединились к республиканскому проекту «Поиск солдата» (18+). Об этом сообщается на странице проекта в соцсетях.

Напомним, что в рамках поиска сотрудники библиотек оказывают гражданам консультационную и практическую помощь:

- в поиске информации, уточнении фактов биографии;

- размещении информации о родственниках ― участниках Великой Отечественной войны на сайте «Дорога памяти»;

- приобретению навыков самостоятельного поиска информации;

- подаче заявки на выдачу информации из архивных фондов.

При подаче заявки на выдачу информации из архивных фондов правильно составить запрос поможет Приказ Министра обороны РФ от 19.10.2012 N 3300 (ред. от 08.10.2014) «О порядке ведения справочной работы по личному составу» (вместе с «Правилами составления запросов»). Он доступен по ссылке

В электронном виде формы запросов можно найти на официальном сайте Центрального архива Минобороны РФ по ссылке

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10:10, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#библиотеки\n#Великая Отечественная Война