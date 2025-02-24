Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали работу информационно-консультационные площадки на базе библиотек республики, которые присоединились к республиканскому проекту «Поиск солдата» (18+). Об этом сообщается на странице проекта в соцсетях.

Напомним, что в рамках поиска сотрудники библиотек оказывают гражданам консультационную и практическую помощь:

- в поиске информации, уточнении фактов биографии;

- размещении информации о родственниках ― участниках Великой Отечественной войны на сайте «Дорога памяти»;

- приобретению навыков самостоятельного поиска информации;

- подаче заявки на выдачу информации из архивных фондов.

При подаче заявки на выдачу информации из архивных фондов правильно составить запрос поможет Приказ Министра обороны РФ от 19.10.2012 N 3300 (ред. от 08.10.2014) «О порядке ведения справочной работы по личному составу» (вместе с «Правилами составления запросов»). Он доступен по ссылке.

В электронном виде формы запросов можно найти на официальном сайте Центрального архива Минобороны РФ по ссылке.