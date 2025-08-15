Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В ижевском микрорайоне Старый Игерман появится мемориал участникам Великой Отечественной войны

15:25, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском микрорайоне Старый Игерман появится мемориал участникам Великой Отечественной войны
15:25, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная война\n#памятники
Источник фото: zakupki.gov.ru
118
0

Стартовал поиск подрядчика.

Ижевск. Удмуртия. Новый мемориал участникам Великой Отечественной войны может появиться в Ижевске. Жители микрорайона Старый Игерман приняли участие в программе инициативного бюджетирования. В настоящий момент идёт поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. В перечень работ входит уплотнение грунта, устройство основания из фундаментных железобетонных плит, укладка брусчатки, установка ограждений.

На стелах будут выгравированы имена участников войны. Также у мемориала установят скамейки, цветники и урны.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:25, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная война\n#памятники