Ижевск. Удмуртия. Новый мемориал участникам Великой Отечественной войны может появиться в Ижевске. Жители микрорайона Старый Игерман приняли участие в программе инициативного бюджетирования. В настоящий момент идёт поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. В перечень работ входит уплотнение грунта, устройство основания из фундаментных железобетонных плит, укладка брусчатки, установка ограждений.

На стелах будут выгравированы имена участников войны. Также у мемориала установят скамейки, цветники и урны.