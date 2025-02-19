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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Полиция установила личности подростков, издевавшихся над двумя парнями в Игринском районе

12:48, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Полиция установила личности подростков, издевавшихся над двумя парнями в Игринском районе
12:48, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Можга\n#Удмуртия\n#избиение
Источник фото: ИГГС
105
0

Свои «похождения» они записали на видео.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе группа подростков издевалась над двумя парнями неформальной внешности и записывала процесс на видео. Личности «героев» установлены, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. 

На кадрах видно, как один из хулиганов по очереди избивает двух парней, один из которых попытался дать отпор. После издевательств поклонники воровской романтики, выкрикивавшие фразы по типу «АУЕ»*, сделали совместное фото со своими жертвами.

В настоящий момент личности участников инцидента установлены. 

*движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») признано экстремистским и запрещено на территории РФ. 

12:48, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Можга\n#Удмуртия\n#избиение