Игра. Удмуртия. В Игринском районе группа подростков издевалась над двумя парнями неформальной внешности и записывала процесс на видео. Личности «героев» установлены, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

На кадрах видно, как один из хулиганов по очереди избивает двух парней, один из которых попытался дать отпор. После издевательств поклонники воровской романтики, выкрикивавшие фразы по типу «АУЕ»*, сделали совместное фото со своими жертвами.

В настоящий момент личности участников инцидента установлены.

*движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») признано экстремистским и запрещено на территории РФ.