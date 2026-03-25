Кизнер. Удмуртия. Жителя Кизнера отправили на принудительное лечение за то, что избивал жену и угрожал её убить. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2025 года мужчина избил супругу, связал ремнём и покрывалом и не разрешал выходить из дома. Угрозы продолжались и в январе этого года: он снова поднял руку на жену, а затем взялся за нож и вилки — угрожал, что убьёт её. В эти моменты он был невменяем.

Суд отправил 63-летнего мужчину на принудительное психиатрическое лечение в стационар общего типа.