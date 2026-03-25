Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жителя Удмуртии отправили на лечение после того, как он избил жену и угрожал её убить

17:10, 25 марта, 2026
Максим Александров
#Кизнерский район\n#избиение\n#угрозы\n#лечение
Источник фото: ИИ
Также он связывал её ремнём и покрывалом, запрещая покидать дом.

Кизнер. Удмуртия. Жителя Кизнера отправили на принудительное лечение за то, что избивал жену и угрожал её убить. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2025 года мужчина избил супругу, связал ремнём и покрывалом и не разрешал выходить из дома. Угрозы продолжались и в январе этого года: он снова поднял руку на жену, а затем взялся за нож и вилки — угрожал, что убьёт её. В эти моменты он был невменяем.

Суд отправил 63-летнего мужчину на принудительное психиатрическое лечение в стационар общего типа. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

