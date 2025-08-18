Закрыть
В Удмуртии дело о причинении смерти по неосторожности рассмотрят присяжные заседатели

10:10, 18 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Кез\n#Кезский район\n#суд\n#присяжные\n#избиение
Источник фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
Об этом ходатайствовала сторона защиты.

Кез. Удмуртия. Кезский районный суд рассмотрит с участием присяжных уголовное дело о драке, в которой погиб человек. Об этом сообщает судебное сообщество Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 28 августа 2024 года. Подсудимый, 36-летний мужчина, находился в квартире своего знакомого. Между ними произошёл конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил потерпевшего по лицу, из-за чего тот упал на пол, а затем продолжил избивать руками и ногами. В результате побоев потерпевший получил множественные травмы и скончался через непродолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сторона защиты ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Суд удовлетворил просьбу.

«Рассмотрение дела назначено на 2 сентября 2025 года. В указанную дату в закрытом заседании будет произведен отбор кандидатов в присяжные заседатели и сформирована коллегия присяжных для дальнейшего рассмотрения дела», — говорится в сообщении.

