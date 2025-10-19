Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения женщины-инвалида в Ижевске. Об это сообщается в официальном ТГ-канале СК России.

Сам инцидент произошёл 6 сентября на улице Ворошилова возле магазина «Полёт». Компания молодых людей избила 41-летнюю женщину с инвалидностью по зрению и двух её соседей. Также у пострадавших отобрали две сумки и повредили телефон. «Сусанин» подробно описал ход событий.

После этого в следственном управлении СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Также полицией было возбуждено дело по статье «Грабеж».

После огласки инцидент вышел на федеральный уровень. 19 октября об избиении женщины-инвалида на улице Ворошилова в Ижевске написал новостной ТГ-канал «Осторожно, новости» (18+).