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Ученицы школы №3 Воткинска на уроках труда плетут маскировочные сети

17:10, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ученицы школы №3 Воткинска на уроках труда плетут маскировочные сети
17:10, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО\n#помощь
Источник фото: vk.com/school_3_vtk
64
0

На это занятие отводится два часа в неделю.

Воткинск. Удмуртия. На уроках труда ученицы школы №3 Воткинска помогают волонтёрам плести маскировочные сети. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Каждую неделю вместо уроков труда школьницы на два часа приходят в штаб движения «Шьём для наших Zащита18». Они режут ленточки, связывают узлы, вплетают «паучков» и сматывают ленты в рулоны. Таким образом юные жительницы Воткинска вносят свой вклад в помощь бойцам СВО. 

Волонтёры отмечают, что такие уроки труда девочкам очень нравятся, так как они с энтузиазмом относятся к своей работе и стараются делать всё качественно. За это их наставники ставят ученицам самую высокую оценку. 

«За такой труд — только пятёрки!» — заявляют волонтёры. 

17:10, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО\n#помощь