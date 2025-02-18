Воткинск. Удмуртия. На уроках труда ученицы школы №3 Воткинска помогают волонтёрам плести маскировочные сети. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Каждую неделю вместо уроков труда школьницы на два часа приходят в штаб движения «Шьём для наших Zащита18». Они режут ленточки, связывают узлы, вплетают «паучков» и сматывают ленты в рулоны. Таким образом юные жительницы Воткинска вносят свой вклад в помощь бойцам СВО.

Волонтёры отмечают, что такие уроки труда девочкам очень нравятся, так как они с энтузиазмом относятся к своей работе и стараются делать всё качественно. За это их наставники ставят ученицам самую высокую оценку.

«За такой труд — только пятёрки!» — заявляют волонтёры.