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В Сарапуле пожарный кот получил свой именной жетон

17:30, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле пожарный кот получил свой именной жетон
17:30, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#кот\n#пожарные\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
75
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На обратной стороне выгравирован номер начальника части для связи.

Сарапул. Удмуртия. Кот-талисман пожарно-спасательной части Сарапула по кличке Мишка обзавёлся именным жетоном. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

На одной стороне выгравирована надпись «Мишка. Кот пожарный», а на обратной – номер «101» и мобильный начальника части. 

Изначально котов было два, однако один куда-то убежал.

«После этого происшествия решили сделать коту жетон с его именем и с номером телефона для связи, потому что он незаменимый наш боевой товарищ», – рассказывает Начальник отдельного поста ПСЧ-13 Михаил Московских.


Видео: МЧС Удмуртии

17:30, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#кот\n#пожарные\n#МЧС Удмуртии