Сарапул. Удмуртия. Кот-талисман пожарно-спасательной части Сарапула по кличке Мишка обзавёлся именным жетоном. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

На одной стороне выгравирована надпись «Мишка. Кот пожарный», а на обратной – номер «101» и мобильный начальника части.

Изначально котов было два, однако один куда-то убежал.

«После этого происшествия решили сделать коту жетон с его именем и с номером телефона для связи, потому что он незаменимый наш боевой товарищ», – рассказывает Начальник отдельного поста ПСЧ-13 Михаил Московских.



Видео: МЧС Удмуртии