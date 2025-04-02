Ижевск. Удмуртия. За 2024 год в Удмуртии 200 детей родились благодаря ЭКО по ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«В Удмуртии пары с установленным диагнозом «бесплодие», желающие иметь ребенка, могут воспользоваться бесплатной программой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 2024 году в республике было проведено 792 процедуры ЭКО в рамках программы ОМС. Благодаря этой возможности на свет появились 200 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 10 лет в республике провели 4 756 процедур ЭКО, благодаря которым родилось 993 ребёнка. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин поделился, что эффективность процедуры в регионе выше, чем в среднем по стране.

«В каждом случае подбираются индивидуальные программы и методы лечения, в том числе перенос криоконсервированных эмбрионов за счёт средств ОМС. Иногда лечение занимает годы, и заканчивается успешной беременностью. Главное — желание и готовность пары иметь ребенка», — отметила заведующая Центром ЭКО и репродукции 1 РКБ Елена Адылева.