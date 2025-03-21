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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Устиновском районе Ижевска 22 и 23 марта пройдёт выездная диспансеризация

17:38, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Устиновском районе Ижевска 22 и 23 марта пройдёт выездная диспансеризация
17:38, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#диспансеризация
Источник фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии
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Врачебная бригада будет принимать с 10:00 до 18:00 на территории школы №8.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска 22 и 23 марта пройдёт выездная диспансеризация (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Проверить здоровье можно будет с 10:00 до 18:00.

Мобильные комплексы с врачами городской поликлиники №5 будут принимать на территории школы №8 по адресу: улица Архитектора Берша, 38.

«В одном месте жители смогут пройти ряд обследований, включая флюорографию и маммографию, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, забор крови, обследование на ВИЧ-инфекцию, осмотр у гинеколога», – говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Также необходимо помнить, что врачи не рекомендуют принимать пищу за четыре часа до сдачи анализов крови.

Для того, чтобы провериться на онкопатологии толстого кишечника, необходимо принести с собой биоматериал.

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17:38, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#диспансеризация