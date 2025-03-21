Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска 22 и 23 марта пройдёт выездная диспансеризация (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Проверить здоровье можно будет с 10:00 до 18:00.

Мобильные комплексы с врачами городской поликлиники №5 будут принимать на территории школы №8 по адресу: улица Архитектора Берша, 38.

«В одном месте жители смогут пройти ряд обследований, включая флюорографию и маммографию, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, забор крови, обследование на ВИЧ-инфекцию, осмотр у гинеколога», – говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Также необходимо помнить, что врачи не рекомендуют принимать пищу за четыре часа до сдачи анализов крови.

Для того, чтобы провериться на онкопатологии толстого кишечника, необходимо принести с собой биоматериал.