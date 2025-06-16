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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Минздрав Удмуртии погасил долг перед поставщиками лекарств

15:51, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Минздрав Удмуртии погасил долг перед поставщиками лекарств
15:51, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#прокуратура Удмуртии\n#долг\n#лекарства\n#бизнес\n#деньги
Источник фото: unsplash.com (Myriam Zilles)
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Первый замминистра привлечён к административной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии погасил долг в 12,3 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Региональный Минздрав по госконтракту закупил лекарства у предпринимателей, однако не заплатил деньги за поставленные препараты. Задолженность превысила 12,3 млн рублей.

В прокуратуре возбудили административное дело за нарушение срока оплаты по контракту. В результате вмешательства задолженность перед предпринимателями была погашена в полном объёме.

Отмечается, что первый замминистра здравоохранения Удмуртии привлечён к административной ответственности.

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15:51, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#прокуратура Удмуртии\n#долг\n#лекарства\n#бизнес\n#деньги