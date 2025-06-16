Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии погасил долг в 12,3 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Региональный Минздрав по госконтракту закупил лекарства у предпринимателей, однако не заплатил деньги за поставленные препараты. Задолженность превысила 12,3 млн рублей.

В прокуратуре возбудили административное дело за нарушение срока оплаты по контракту. В результате вмешательства задолженность перед предпринимателями была погашена в полном объёме.

Отмечается, что первый замминистра здравоохранения Удмуртии привлечён к административной ответственности.